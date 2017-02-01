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У ресторані Мосула підірвався смертник: є жертви
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На сході іракського міста Мосул внаслідок вибуху терориста-смертника в ресторані "My Fair Lady" загинула одна людина та ще дев’ятеро оримали поранення.
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