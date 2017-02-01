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Завтра в Києві відбудеться Національний круглий стіл "Єдність заради перемоги"
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У понеділок, 20 лютого, в Києві відбудеться Національний круглий стіл «Єдність заради перемоги».
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