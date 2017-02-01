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Польща обрала свого учасника на фінал Євробачення у Києві
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Учасником цьогорічного фіналу Євробачення у Києві від Польщі з піснею “Flashlight” буде відома польська співачка Катажина Мось.
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