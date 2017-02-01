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У Росії обговорюється варіант допуску до виборів-2018 Кудріна і Касьянова
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Для підвищення активності виборців на президентських виборах-2018 в Росії планується варіант допуску до них Олексія Кудріна і Михайла Касьянова.
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