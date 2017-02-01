Трамп готує заміну "міграційного" указу, яка буде більш упорядкованою – Келлі

Новий "міграційний" указ Дональда Трампа, який обмежуватиме в'їзд до Сполучених Штатів громадян з країн із переважним мусульманським населенням, вже розглядається в адміністрації США та має бути більш упорядкованим.