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Трамп готує заміну "міграційного" указу, яка буде більш упорядкованою – Келлі
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Новий "міграційний" указ Дональда Трампа, який обмежуватиме в'їзд до Сполучених Штатів громадян з країн із переважним мусульманським населенням, вже розглядається в адміністрації США та має бути більш упорядкованим.
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