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Стали відомі фіналісти нацвідбору Євробачення-2017
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За підсумками третього півфіналу національного відбору Євробачення-2017, до шістки претендентів представити цьогоріч Україну на пісенному конкурсі ввійшли гурт O. Torvald і співак MELOVIN.
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