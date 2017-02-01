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Клімкін говорив у Мюнхені про Донбас
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив у Мюнхені питання окупованих Криму і Донбасу із радником кандидата у президенти Франції Франсуа Фійона.
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