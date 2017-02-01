У Харкові люди в камуфляжі влаштували перестрілку. Поліція розслідує "хуліганство"

Розслідування стрілянини двох груп озброєних людей в камуфляжі на Салтовському житловому масиві в Харкові здійснюється за статтею "Хуліганство".