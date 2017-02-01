|
У Харкові люди в камуфляжі влаштували перестрілку. Поліція розслідує "хуліганство"
|
Розслідування стрілянини двох груп озброєних людей в камуфляжі на Салтовському житловому масиві в Харкові здійснюється за статтею "Хуліганство".
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!