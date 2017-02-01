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Меркель пропонує активніше залучати ісламські держави до боротьби з ІДІЛ
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Не можна ототожнювати іслам з тероризмом, з яким найефективніше можуть і повинні боротися саме ісламські країни.
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