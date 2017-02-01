ТРК "Алекс"
Трамп повністю підтримує НАТО – глава Пентагону
Міністр оборони США Джеймс Меттіс, який вперше прибув з візитом до Європи на цій посаді, запевнив союзників і партнерів Північноатлантичного альянсу, що президент Трамп повною мірою підтримує НАТО.
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