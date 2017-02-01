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Дуда: сила Заходу у трансатлантичній єдності
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Поділи у країнах Заходу ніколи не приносили нічого доброго для Центрально-Східної Європи. Основою безпеки континенту є трансатлантична єдність, яку не можна ставити під сумнів.
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