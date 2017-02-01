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Канада та Німеччина обговорили підтримку України
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Лідери Канади та Німеччини обговорили кілька тем, серед яких торгівля, міграція та міжнародна безпека, включно із потужною підтримкою НАТО та України.
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