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Порошенко у Мюнхені процитував Чемберлена
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Світ врешті-решт має зрозуміти, що політика умиротворення агресора є хибною. Потрібно залишатись сильними в єдності, а агресора слід ставити на місце, якого він заслуговує.
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