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У Польщі відкриють українську школу
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При Комплексі загальноосвітніх шкіл №4 у місті Легниця неподалік Вроцлава відкриють початкову школу для української меншини.
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