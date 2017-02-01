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В США мігранти страйкують, аби довести свою важливість
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У Сполучених Штатах мігранти по всій країні сьогодні залишилися вдома та не підуть до школи і на роботу, щоб показати наскільки вони важливі для економіки країни і американського способу життя.
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