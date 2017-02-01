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У Бонні проходить зустріч глав МЗС G20
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У Бонні в четвер відкривається зустріч міністрів закордонних справ "Великої двадцятки", в якій цього року головує Німеччина.
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