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Brent торгується вище $55
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Ціни на нафту малорухливі в ході ранкових торгів у четвер – якщо скорочення видобутку ОПЕК підтримує котирування, то рекордне зростання запасів у США стримує ралі.
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