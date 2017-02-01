Ліга чемпіонів УЄФА: "Реал" і "Баварія" перемогли в рідних стінах

Господарі "Сантьяго Бернабеу" і "Арени Мюнхен" порадували своїх уболівальників у перших поєдинках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.