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Пєсков заявив, що Путін не говорив із Трампом про Крим
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Президент РФ Володимир Путін у ході телефонної розмови з американським колегою Дональдом Трампом не порушував тему анексованого Криму.
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