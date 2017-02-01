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У Порошенка прокоментували заяву Трампа щодо Криму
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В Адміністрації Президента України прокоментували офіційну заяву Білого дому про те, що Росія повинна повернути Україні анексований Крим.
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