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Human Rights Watch: влада Сирії застосовували хімзброю в Алеппо
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Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила уряд Сирії в застосуванні хімічної зброї в останні місяці битви за Алеппо.
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