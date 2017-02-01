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Трамп перелічив проблеми нацбезпеки, які його турбують найбільше
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Президент США Дональд Трамп вважає ракетно-ядерну загрозу з боку Північної Кореї та проблеми на Близькому сході одними з найбільших викликів для національної безпеки США на сьогодні.
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