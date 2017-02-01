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Зубко розповів, кому насправді вигідне блокування поставок вугілля з ОРДЛО
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Блокування поставок вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей вигідне, перш за все, Росії.
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