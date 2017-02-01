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Стрілянина у нічному клубі в Міссурі: є жертви
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Щонайменше одна людина загинула, шестеро інших отримали поранення різної ступені тяжкості внаслідок стрілянини в нічному клубі в штаті Міссурі, яка сталася напередодні.
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