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Україна і Молдова будуть разом боротися зі злочинністю
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Міністр внутрішніх справ Молдови Олександру Жиздан обговорив зі своїм українським колегою Арсеном Аваковим необхідність підписання Угоди про взаємодію у сфері боротьби з злочинністю.
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