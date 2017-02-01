Україна і Молдова будуть разом боротися зі злочинністю

Міністр внутрішніх справ Молдови Олександру Жиздан обговорив зі своїм українським колегою Арсеном Аваковим необхідність підписання Угоди про взаємодію у сфері боротьби з злочинністю.