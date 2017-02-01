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Латвія підтримує територіальну цілісність України та санкції проти РФ
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Державний секретар МЗС України під час візиту 13 лютого до Риги отримав запевнення від свого латвійського колеги у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України і необхідності продовження санкцій до повного виконання Москвою Мінських домовленостей.
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