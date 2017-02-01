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У США тривають рейди на нелегалів
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Федеральне бюро розслідувань США повідомило про затримання 160 осіб в шести американських округах протягом тижня в рамках рейдів на нелегальних мігрантів.
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