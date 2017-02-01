Трамп може видати новий міграційний указ замість заблокованого

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що може видати новий міграційний указ після того, як апеляційний суд у Сан-Франциско визнав законним тимчасове призупинення першого указу про заборону на в'їзд до країни громадянам семи держав, населених переважно мусульманами.