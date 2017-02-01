|
Трамп може видати новий міграційний указ замість заблокованого
|
Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що може видати новий міграційний указ після того, як апеляційний суд у Сан-Франциско визнав законним тимчасове призупинення першого указу про заборону на в'їзд до країни громадянам семи держав, населених переважно мусульманами.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!