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У Києві горів автопарк: шість автобусів пошкоджені
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Сьогодні вночі сталася пожежа в автотранспортному парку у Святошинському районі Києва. Від вогню врятовано 22 автобуси, шість машин під час пожежі пошкоджено.
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