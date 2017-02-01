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У Херсоні депутатам забракло голосів, аби поскаржитись Президенту на тарифи
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Депутати Херсонської міської ради на позачерговій сесії у п'ятницю не підтримали звернення до Президента і Кабміну щодо тарифної політики.
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