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Морози не змусили румунів відмовитися від антиурядових протестів
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Понад 7 тисяч громадян приймають участь в антиурядовій акції протесту на площі Вікторія у Бухаресті перед будівлею румунського уряду: протести тривають вже одинадцятий день.
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