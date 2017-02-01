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Хакер зламав шкільний та бібліотечний сервер
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Поліцейські Поліського управління кіберполіції викрили діяльність 22-річного жителя Славути, який несанкціоновано втрутився в роботу комп’ютерної техніки, отримав доступ до електронних скриньок шкіл Рівного та обласної бібліотеки.
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