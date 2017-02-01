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Бойовиків примушують збирати гроші на похорон "Гіві" - розвідка
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Бойовиків, що знаходилися у підпорядкуванні бандформування "Сомалі", примушують збирати кошти на поховання командира батальйону "Сомалі" Михайла Толстих ("Гіві").
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