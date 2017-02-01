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В ОБСЄ спростували слова Лаврова
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Александр Хуг спростував слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що українська сторона винна в останній ескалації конфлікту на Донбасі.
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