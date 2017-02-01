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МЗС Румунії заспокоює: Елементи ПРО не спрямовані проти Росії
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Елементи протиракетної оборони, розміщені на військовій базі Девеселу в Румунії, носять оборонний характер і не спрямовані проти Росії.
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