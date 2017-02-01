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Київрада зробила крок до створення Музею Революції Гідності
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Київська міська рада дала дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної сотні - Музею Революції Гідності.
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