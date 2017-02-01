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ЄС засудив «легалізацію» домашніх побоїв у Росії
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Набуття чинності закону про декриміналізацію домашнього насильства у Росії є відступом від зобов’язань із захисту прав жінок та дітей.
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