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У Раді представили проект Національної стратегії поводження з відходами
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Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак представив проект Національної стратегії поводження з відходами на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
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