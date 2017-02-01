У Раді представили проект Національної стратегії поводження з відходами

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак представив проект Національної стратегії поводження з відходами на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.