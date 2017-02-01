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Українські хокеїсти сьогодні зіграють з Італією на Єврочеленджі у Польщі
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Збірна України з хокею розпочинає виступи на Єврочеленджі-2017 у польському місті Катовіце. Суперниками нашої команди будуть італійці, поляки та словенці.
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