Українські хокеїсти сьогодні зіграють з Італією на Єврочеленджі у Польщі

Збірна України з хокею розпочинає виступи на Єврочеленджі-2017 у польському місті Катовіце. Суперниками нашої команди будуть італійці, поляки та словенці.