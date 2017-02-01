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АМКУ оштрафував "Київенерго" за монополізм
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Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету встановила, що ПАТ "Київенерго" порушило законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на ринку передачі електроенергії.
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