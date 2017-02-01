Глава поліції прокоментував скандал з квартирами своєї співмешканки

Новопризначений голова Національної поліції України Сергій Князєв прокоментував інформацію опубликованую журналістами-расследователями про безліч квартир і машин у власності у його співмешканки Вікторії Князєвої.