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Глава поліції прокоментував скандал з квартирами своєї співмешканки
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Новопризначений голова Національної поліції України Сергій Князєв прокоментував інформацію опубликованую журналістами-расследователями про безліч квартир і машин у власності у його співмешканки Вікторії Князєвої.
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