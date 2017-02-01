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"Барселона" зіграє з "Алавесом" у фіналі Кубка Іспанії
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Чинний володар Кубка Іспанії з футболу каталонська "Барселона" у вирішальному матчі-2017 зійдеться з "Алавесом".
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