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Трамп вважає, що його політику переслідують через бізнес доньки - Білий дім
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В адміністрації президента США пов'язують рішення однієї з найбільших торговельних мереж США – компанії Nordstrom – припинити дистрибуцію бренду Ivanka Trump із переслідуванням політики нового глави Білого дому.
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