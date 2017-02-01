відбудеться експертний "круглий стіл" на тему:

Організатори: Рух ЧЕСНО та Громадська рада доброчесності.

Учасники: Андрій Козлов - член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; Сергій Петухов - заступник Міністра юстиції України; Віталій Титич - співкоординатор Громадської ради доброчесності; Тарас Шевченко - директор Центру демократії та верховенства права; Галина Чижик - співкоординатор Громадської ради доброчесності.

Коротко. Головною темою на реформаторському порядку денному першого кварталу 2017 року має стати судова реформа. Конкурс у новий Верховний Суд, який зараз перебуває у активній фазі, є першим викликом та головним завданням у напрямку реалізації цієї реформи на найближчі кілька місяців. А якість новообраного складу Верховного Суду свідчитиме про успішність реформи та змін у системі.

Рух ЧЕСНО в рамках кампанії ЧЕСНО. Фільтруй суд! та Громадська рада доброчесності проводять експертну дискусію про конкурс до Верховного Суду, щоб обговорити ефективність процедури відбору кандидатів та перші виклики, що виникли у процесі конкурсу. Наскільки буде врахована думка громадськості, коли буде визначено прохідний бал тестування, які якості визначає психологічне тестування кандидатів, якими критеріями користуватиметься ВККС для прийняття фінального рішення та чи зможе процедура відбору суддів сформувати довіру суспільства до нового Суду - такі питання учасники заходу матимуть нагоду обговорити з ключовими стейкхолдерами конкурсного процесу як з боку державних органів, так і з боку громадськості.

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