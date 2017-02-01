Сироїд розповіла, чи можливе повернення "Самопомочі" до коаліції

Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що наразі у фракції "Самопоміч" не ставили питання щодо повернення до парламентської більшості у Верховній Раді.