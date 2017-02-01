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Сироїд розповіла, чи можливе повернення "Самопомочі" до коаліції
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Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що наразі у фракції "Самопоміч" не ставили питання щодо повернення до парламентської більшості у Верховній Раді.
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