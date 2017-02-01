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Сенатор Рубіо прокоментував перспективи закріплення санкцій проти РФ в Конгресі
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У Сенаті США уважно стежать за тим, щоб санкції проти Росії зберігали свою дію, спрямовану на перешкоджання її агресії в регіоні, що набуває більшої актуальності на тлі останньої ескалації на Донбасі.
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