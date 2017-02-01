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Після штурму позицій сил АТО у лікарні доставили майже 400 бойовиків – розвідка
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У лікарні окупованого Донецька доставили майже 400 бойовиків після штурму позицій сил антитерористичної операції.
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