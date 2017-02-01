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Гройсман вірить, що Україна «експортуватиме рішення» в альтернативну енергетику
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що Україна в перспективі може експортувати сучасні технічні рішення в галузі сонячної енергетики.
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