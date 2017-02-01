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Трамп візьме участь у саміті G7 - DW
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Президент США Дональд Трамп візьме участь в саміті Великої сімки (G7), який відбудеться наприкінці травня 2017 року в Італії - DW.
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