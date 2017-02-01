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Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води у річках
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Унаслідок відлиги, опадів та сніготанення передбачається поступове пiдвищення рiвнiв води над поточними рівнями на рiчках Закарпатської областi, басейнiв Сяну, Днiстра та Захiдного Бугу.
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