Рятувальники попереджають про підвищення рівнів води у річках

Унаслідок відлиги, опадів та сніготанення передбачається поступове пiдвищення рiвнiв води над поточними рівнями на рiчках Закарпатської областi, басейнiв Сяну, Днiстра та Захiдного Бугу.